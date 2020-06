Loppianolab 2020: giovedì 25 giugno il primo webinar “Cambiare lo sguardo per cambiare il futuro”

“Cambiare lo sguardo per cambiare il futuro” è il titolo del primo webinar che giovedì 25 giugno, alle 20.45, apre l’edizione 2020 di Loppianolab, il laboratorio per l’Italia promosso dall’Istituto universitario Sophia, dal Polo Lionello Bonfanti, dalla cittadella internazionale di Loppiano (Fi) in collaborazione con il Gruppo editoriale Città Nuova.

“Immersi in un’emergenza sanitaria ed economica tanto grave, ci siamo subito resi conto che quest’anno il cammino di Loppianolab doveva trovare altre modalità – spiega Daniela Ropelato, docente di Scienze politiche presso l’Istituto universitario Sophia e membro del comitato promotore – per dare voce a quanti continuano a diffondere coesione, senso, a costruire comunità nel nostro tessuto sociale”.

Nell’anno in cui ricorre il centenario della nascita di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, Loppianolab attinge al patrimonio della cultura dell’unità e della vita di Chiara Lubich, per trarne non solo riflessione ma anche ispirazione e metodo per l’oggi e il domani della realtà sociale, economica, artistica e civile del nostro Paese. Così, giovedì 25 giugno, la riflessione prenderà spunto da un brano tratto da un suo testo, intitolato “Risurrezione di Roma”, pubblicato nel 1949 sul giornale “La Via”.

Mentre il virus non è ancora debellato, Loppianolab vuole dar voce a quanti, siano essi persone, enti, associazioni o anche libere iniziative, stanno trovando le strade più originali e creative per contribuire a ricostruire e a rigenerare le nostre città, nella consapevolezza che quanto stiamo vivendo è una straordinaria chance per restituire all’amore, e all’amore sociale, la sua assoluta essenzialità. In questo senso, Loppianolab si presenta anche come piattaforma di incontro e di iniziativa.

Al webinar di giovedì 25 giugno, moderato da Sara Fornaro, caporedattrice di cittanuova.it, interverranno Alessandra Pasquali (attrice, Gen Verde), Emanuele Pili (teologo, Istituto universitario Sophia), Lucia Fronza Crepaz (Comitato promotore Co-governance), Vincenzo Linarello (presidente Goel-Gruppo cooperativo), Marco Revelli (storico, Università degli studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”). Saranno presenti anche i giovani di The Economy of Francesco e i promotori di United World Project con la campagna d’azione 2020-2021 “#DareToCare”, oltre ad altre reti di impegno civile.