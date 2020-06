Rai Due: “O anche no”, domani ultima puntata dedicata ai sogni di ragazzi diversamente abili nel teatro e nella musica

Domenica 21 giugno, alle 9.15, su Raidue ultimo appuntamento della edizione “Covid” di “O anche no”, il docureality su inclusione e solidarietà con Paola Severini Melograni e i “Ladri di Carrozzelle”. In questa puntata Benedetta De Luca parlerà della propria esperienza di modella diversamente abile. Ci sarà anche Claudio Grugher, attivo da sempre nel teatro sociale: ha realizzato esperienze formative con maestri come Grotowski, Eugenio Barba e Lindsay Kemp. Spazio poi alla sottile ironia e alla grande simpatia di Iacopo Melio: “vivo con le ruote per terra ma faccio salti altissimi” è il suo motto. E poi la giovanissima Ilaria Muresu e il suo progetto di mascherine trasparenti che permettono ai sordi di leggere il labiale. Seguiranno i musicisti con la sindrome di down di Dadiband Project e i consigli cinematografici di Serena Fumarola. Sarà anche l’ultimo appuntamento musicale con i “Ladri di Carrozzelle”. Un “arrivederci” perché “O anche no” tornerà in autunno.