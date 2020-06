Diocesi: Molfetta, Cosmo Binetti e Luigi Ziccolella saranno ordinati sacerdoti

Cosmo Binetti e don Luigi Ziccolella prossimi sacerdoti. Il primo sarà ordinato domani, domenica 21 giugno, alle 17, nella basilica di San Giovanni in Laterano, a Roma, da mons. Santo Marcianò, ordinario militare; il secondo, sabato 27 giugno alle 19.30 nella cattedrale di Molfetta dal vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, mons. Domenico Cornacchia, durante la Messa trasmessa in diretta su Tele Dehon. Due ordinazioni di due diaconi della diocesi di Molfetta, rimandate a causa della pandemia.

Don Binetti, 35 anni, formatosi nella parrocchia San Domenico di Molfetta, ha studiato al professionale per il Commercio, poi laurea in Scienze giuridiche, baccellierato in Teologia, al momento studente per la licenza in Teologia. Una vocazione nata in parrocchia, cresciuta in Azione Cattolica e maturata in diverse esperienze di lavoro, non ultima quella nella Marina militare che lo ha portato, a 29 anni, a entrare nell’Ordinariato militare.

Anche don Luigi, 26 anni, si è formato sin da bambino nell’Ac della parrocchia San Gioacchino, in Terlizzi, e già da 10 anni ha cominciato l’esperienza del Seminario diocesano, a Molfetta. Durante la scuola superiore, dopo una crisi di fede causata dalla separazione dei genitori, ha deciso di rispondere a quella chiamata mai dimenticata, entrando nel Seminario regionale della stessa città dove ha computo gli studi conseguendo il Baccellierato e preparandosi alla licenza in Antropologia teologica.