Migranti: Mediterranea, “la Mare Jonio sta per attraccare a di Pozzallo”

La Mare Jonio sta per attraccare a di Pozzallo, in Sicilia, porto sicuro di sbarco assegnato dalle autorità italiane. Lo annuncia una nota di Mediterranea Saving Humans, appena diffusa “Per una volta è stato rispettato diritto internazionale che obbliga in tempi celeri a offrire un porto sicuro, ringraziamo il sindaco e città di Pozzallo per la disponibilità”, dice Alessandra Sciurba, presidente di Mediterranea Saving Humans.

Mediterranea chiede che “i diritti umani vengano rispettati anche per l’equipaggio e i naufraghi a bordo di Sea Watch 3 e che, obbedendo al diritto e ai diritti, dovrebbero poter sbarcare al più presto”.

Mediterranea Saving Humans, così come Sea Watch, pattuglia e monitora il Mediterraneo centrale: “Un compito – si legge nella nota – che spetterebbe ai Governi europei e che ha un unico obiettivo: salvaguardare le vite umane. Prima si sbarca e poi si discute”.