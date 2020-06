“A Sua Immagine”: 20 e 21 giugno. Speciale Laudato si’ con don Patriciello e Carlo Petrini. Il Vangelo della domenica commentato da fra Randazzo

A cinque anni dalla pubblicazione della lettera enciclica Laudato si’ di Papa Francesco il programma “A Sua Immagine” su Rai Uno dedica uno speciale al documento con un dialogo tra don Maurizio Patriciello, Carlo Petrini e Cecilia Dall’Oglio; ancora il mondo della scuola al centro, in un dialogo con la preside Rosanna Rotundo e, infine, il commento del Vangelo della domenica con fra Daniele Randazzo. Sono i temi delle puntate di “A Sua Immagine” sabato 20 e domenica 21 giugno. Il programma, in onda da oltre vent’anni su Rai Uno, è realizzato dalla Rai insieme alla Conferenza episcopale italiana, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, con la conduzione di Lorena Bianchetti.

Nel dettaglio. “La scuola dell’amore, un amore di scuola” è il titolo della puntata di “A Sua Immagine” sabato 20 giugno, alle ore 15.55 su Rai Uno. Lorena Bianchetti incontra Rosanna Rotundo, preside dell’Istituto comprensivo di Scampia Ilaria Alpi-Carlo Levi, docente in prima linea nel contrastare la smarrimento dei giovani e nel costruire percorsi di inclusione sociale.

Alle 16.15 “Le ragioni della speranza”, spazio dedicato al commento del Vangelo della domenica. Questa settimana fra Daniele Randazzo, parroco di Santa Maria della Salute a Primavalle, offre una testimonianza di giovani che non si arrendono al degrado sociale, ma si battono per fornire alla propria comunità nella periferia romana segnali di speranza e di riscatto.

“Laudato si’ 5 anni dopo” è il tema del talk domenicale di “A Sua Immagine”, in onda in diretta il 21 giugno alle ore 10.30 su Rai Uno. A ripercorrere con la conduttrice Lorena Bianchetti il documento di Papa Francesco dedicato all’ecologia e al creato sono don Maurizio Patriciello (parroco di Caivano nella terra dei fuochi), Carlo Petrini (fondatore di Slow Food) e Cecilia Dall’Oglio (Movimento Cattolico Mondiale per il Clima).

Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, linea alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai Uno. La celebrazione eucaristica questa settimana viene trasmessa dalla chiesa di San Francesco a Ripa (Roma), per la regia Tv di Simone Chiappetta e il commento di Simona De Santis. Chiude infine l’appuntamento domenicale con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento dell’Angelus di Papa Francesco alle ore 12 da piazza San Pietro.