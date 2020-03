Acqua: Istat, ancora poca fiducia tra gli italiani nel bere acqua di rubinetto. Aumentata la spesa per l’acquisto di acqua minerale

Non esprimono fiducia a bere l’acqua di rubinetto ben 7 milioni 400mila famiglie, ma sono progressivamente diminuite nel tempo. Da una percentuale del 40,1% del 2002, si è arrivati al 29,0% nel 2019. Permangono notevoli differenze territoriali: il Nord-est è al 19,3% e nelle Isole si raggiunge il 54,9%. Toccano le percentuali più elevate Sardegna (59,9%), Sicilia (53,1%) e Calabria (48,8%). È quanto emerge dal report diffuso oggi su “Le statistiche dell’Istat sull’acqua” relativo agli anni 2018-2019.

Stando ai dati diffusi, nel 65% delle famiglie almeno un componente acquista più di un litro di acqua minerale al giorno. Il consumo più elevato si registra nelle Isole (67,7%) e quello più basso al Sud (62,8%). L’Umbria si conferma, anche per il 2019, alla guida della graduatoria regionale (74,4%), e il Trentino-Alto Adige al posto più basso (48,9%).

Per la fornitura di acqua nell’abitazione ogni famiglia ha speso in media 14,65 euro al mese, valore pressoché invariato rispetto ai 14,69 euro del 2017, che rappresenta lo 0,6% della spesa media mensile familiare complessiva per il consumo di beni e servizi. Considerando come anno di riferimento il 2015, questa voce di spesa in valore assoluto è aumentata del 9,4%.

“Tuttavia – spiega l’Istat – se si considera la variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic) relativa alla voce ‘Acqua per abitazione’ che, tra il 2015 e il 2018, è del +14,4%, la spesa in termini reali risulta in calo del 5%”.

Nel 2018, i livelli di spesa mensile delle famiglie per la fornitura di acqua risultano superiori alla media nazionale nel Mezzogiorno (16,87 euro) e nel Centro (16,43 euro), mentre sono inferiori nelle regioni del Nord (12,41 euro).

La spesa mensile sostenuta dalle famiglie per l’acquisto di acqua minerale nel 2018 è di 12,48 euro, in aumento del 4,5% rispetto all’anno precedente.