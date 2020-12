Terzo Settore: l’11 dicembre una conferenza online sulla riforma e sugli enti ecclesiastici

Si svolgerà online, sulla piattaforma Teams, venerdì 11 dicembre, dalle 10, il convegno su “Enti ecclesiastici e riforma del Terzo Settore”. Lo organizza il Centro studi sugli Enti ecclesiastici (Cesen) in collaborazione con l’Ufficio nazionale per i problemi giuridici della Conferenza episcopale italiana. Ad aprire gli interventi, i saluti di mons. Roberto Malpelo, sottosegretario della Cei e direttore dell’Ufficio per i problemi giuridici, e di mons. Marino Mosconi, responsabile dell’Osservatorio giuridico legislativo regionale lombardo. A seguire, la parola ad Andrea Perrone, docente all’Università Cattolica su “Enti ecclesiastici e riforma del Terzo Settore”. L’avvocato Massimo Merlini presenterà “le implicazioni fiscali della riforma”. Don Michele Porcelluzzi, referente operativo dell’Osservatorio giuridico legislativo regionale Lombardo, invece, indicherà “limiti e opportunità della riforma del Terzo settore per gli enti ecclesiastici”. Infine, le conclusioni sono affidate a mons. Franco Agnesi, vicario generale dell’arcidiocesi di Milano e delegato per l’Osservatorio.