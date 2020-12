Diocesi: Terni, il 6 dicembre convegno in streaming sui Protomartiri francescani in Marocco

Un convegno in streaming sui Protomartiri francescani in Marocco, nell’ottavo centenario della morte. Si svolgerà il 6 dicembre, dalle 16,15, dal Cenacolo San Marco sulla pagina Facebook dell’Istituto di studi teologici e storico-sociali di Terni. Nell’occasioni saranno poste a confronto diverse interpretazioni. Interverranno storici e teologi cattolici e musulmani. Tra i primi, Luciano Bertazzo, Christian Grasso e Giuseppe Cassio. Poi, l’imam Nader Akkad dell’Università islamica di al-Azhar parlerà della “cultura dell’incontro” da san Francesco e il sultano a “Fratelli tutti” di Papa Francesco. Le conclusioni sono affidate al vescovo di Terni-Narni-Amelia, mons. Giuseppe Piemontese. Al termine, la proiezione in anteprima assoluta del corto “Santi per attrazione” di Riccardo Leonelli. “I Protomartiri francescani sono una pagina importante della storia francescana: la loro santità attrasse nei frati Minori sant’Antonio di Padova, fu ammirata da santa Chiara, divenne esempio per il beato Egidio d’Assisi – spiega padre Pietro Messa, che coordinerà l’incontro -. Eppure la vicenda della loro predicazione in Marocco conclusasi con il martirio pone diverse domande. Considerando ciò in occasione dell’ottavo centenario della loro morte (1220-2020) si vuole comprendere maggiormente cosa avvenne e il significato che assume oggi per cristiani e musulmani”.