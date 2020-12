Papa Francesco: “nel mondo oggi non esiste l’amicizia sociale”

“Il tema dell’amicizia sociale è un tema che mi preoccupa, perché per il peccato, per le nostre tendenze, andiamo sempre verso l’inimicizia e la guerra e dimentichiamo che la nostra vocazione è l’armonia, è la fraternità, è essere fratelli”. È quanto scrive il Papa, nel videomessaggio, in spagnolo, inviato ai partecipanti alla 23ª Giornata della Pastorale Sociale, che si celebra oggi in Argentina sul tema “Verso una cultura dell’incontro, un paese per tutti – Fraternità e amicizia sociale”. “Stiamo vivendo la terza guerra mondiale a pezzi”, ribadisce Francesco: “Questo non è amicizia sociale. Vediamo che in molti Paesi non si sa dialogare, si grida. Non si può avere amicizia sociale senza ascoltare l’altro”. Due, per il Papa, i nemici principali dell’amicizia sociale: “le ideologie e le passioni”. Attorno a noi, per il Santo Padre, vediamo tanta “inimicizia sociale”. Non solo dove ci sono le guerre, ma nelle periferie: “bambini senza scuola, gente affamata, che non ha assistenza sanitaria, l’immensa quantità di gente che non ha acqua corrente o non ha accesso ai beni essenziali per vivere degnamente”. “Questi sono i segni del fatto che nel mondo oggi non esiste l’amicizia sociale”.