Irlanda: vescovi su messa di vigilia e Natale, “incoraggiamo le famiglie a sintonizzarsi dalle chiese domestiche dei loro salotti”

Messa di vigilia e di Natale da seguire on line dai “salotti” delle proprie case. È quanto consigliano di fare i vescovi irlandesi in un messaggio rivolto alle famiglie cattoliche per il periodo di Avvento. “Sarà impossibile a causa delle nostre usuali congregazioni riunirsi per la messa della vigilia o del giorno di Natale”, scrivono i vescovi. “Desideriamo ricordare ai cattolici che l’obbligo di assistere alla messa la domenica e nei giorni festivi rimane sospeso durante la pandemia”. “Ma il Natale è qualcosa di più di un giorno” e per evitare gli assembramenti, i vescovi invitano le famiglie a partecipare ad una messa durante i dodici giorni che vanno dalla vigilia all’Epifania o a fare una visita alla loro chiesa locale per pregare insieme per le loro famiglie e per coloro che sono particolarmente colpiti dalla pandemia. Le messe di vigilia e Natale saranno inoltre ampiamente disponibili tramite webcam. “Incoraggiamo vivamente le famiglie a sintonizzarsi dalle chiese domestiche dei loro salotti e ad unirsi a coloro che si stanno radunando nelle loro chiese locali per accogliere la nascita di Cristo bambino”. “Teniamo a mente coloro per i quali il periodo natalizio può portare sentimenti di tristezza – osservano i vescovi -: persone che affrontano un lutto, famiglie che non possono stare insieme, persone in case di cura che possono ricevere solo visite limitate dai loro cari. Il Natale può essere difficile per gli emigranti irlandesi e per i migranti che vivono in Irlanda, che non possono tornare a casa. Preghiamo che venga molto presto il tempo in cui il dolore si attenuerà e le relazioni potranno essere completamente ristabilite”.