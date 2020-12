Diocesi: Bolzano, preghiera in casa per la festa di san Nicolò. Il vescovo Muser scrive ai bambini

La diocesi di Bolzano-Bressanone invita a festeggiare in casa, il 6 dicembre, il giorno di san Nicolò. In una lettera scritta ai bambini il vescovo Ivo Muser sottolinea il particolare messaggio del santo e li invita a seguirne l’esempio con piccoli gesti quotidiani.

Nella lettera, il presule ricorda che san Nicolò “aveva un cuore grande, soprattutto per chi soffriva e aveva bisogno di aiuto”. “Cercava di vedere il bene in tutti e di fare del bene. Senza grandi miracoli, ma con piccoli gesti”. In quest’anno particolare, mons. Muser invita i bambini, e non solo loro, a mettersi nei panni di san Nicolò: “Come Nicolò – scrive il vescovo – anche noi possiamo chiederci: per chi posso fare qualcosa di buono? Forse nella mia famiglia, con una parola gentile o un piccolo segno? O dare un po’ di gioia a chi non sta bene in questo momento? Anche una telefonata o un breve messaggio possono portare gioia”.

Proprio con il motto “Siamo tutti Nicolò!“ la diocesi e numerose organizzazioni ecclesiali mettono a disposizione idee e spunti per festeggiare il 6 dicembre in famiglia: un sussidio per la preghiera a casa, proposte per la catechesi, immagini da colorare e altro materiale per la seconda domenica di Avvento, oltre alla lettera del vescovo a bambini e ragazzi della diocesi.