Card. Bassetti: operatori sanitari e della comunicazione “angeli custodi” durante la malattia

“Angeli”. Così il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, ha voluto definire gli operatori sanitari e della comunicazione. Nel far ritorno a Perugia, al termine del periodo di convalescenza trascorso al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma dopo la guarigione dal Covid-19, il card. Bassetti ha infatti voluto ringraziare, con un messaggio, “gli operatori sanitari, dai medici agli infermieri, che si sono presi cura di me prima a Perugia e poi a Roma”. Sono stati, spiega, “angeli custodi professionali e amabili”.

Insieme a loro, il presidente della Cei ha reso omaggio ad “altri angeli: gli operatori della comunicazione”. “Nella Bibbia, l’angelo è il messaggero”, ricorda il cardinale che dice di essersi “sentito custodito da persone, che erano attente alla mia persona prima ancora che al mio ruolo, che hanno raccontato un uomo malato prima ancora che la malattia di un cardinale”. “Grazie a questa loro attenzione ho sentito vicina la presenza di tante persone che hanno pregato per me”, sottolinea il presidente della Cei esortando gli operatori dei media a “cercare i semi di speranza sparsi nella quotidianità per costruire una società più bella, fondata sulla fraternità”. “Il Signore – è la preghiera del cardinale – benedica questi angeli, che sanno servire la verità con carità”. ​