Diocesi: San Marino, venerdì 4 dicembre a Serravalle la veglia per la vita nascente

All’inizio del cammino di Avvento in preparazione al Natale, la Chiesa diocesana di San Marino-Montefeltro rinnova l’adesione all’invito rivolto nel 2010 da Papa Benedetto a celebrare solennemente una veglia di preghiera per la vita nascente. “I cristiani in questo periodo dell’anno vivono l’attesa di Dio che si fa bambino nel grembo di Maria, evento che rivela quanto ogni vita umana abbia una dignità altissima fin dal suo concepimento”, spiega una nota della diocesi nella quale si sottolinea che “la veglia in questo tempo segnato dalla pandemia assume un valore ancora più importante in quanto la nascita di ogni bambino è fonte di gioia per la famiglia e gli amici, ma segno di speranza per l’umanità intera”.

La comunità diocesana di San Marino-Montefeltro dedicherà alla vita nascente la veglia di preghiera presieduta dal vescovo Andrea Turazzi, che si svolgerà presso la chiesa parrocchiale di Serravalle venerdì 4 dicembre dalle 20.45, nel rispetto delle regole sanitarie vigenti. L’iniziativa è promossa dagli Uffici diocesani di Pastorale familiare e Pastorale sociale e dalle principali associazioni ecclesiali diocesane.

La veglia – prosegue la nota – è aperta a tutti, con un particolare invito alle mamme e ai padri in attesa della nascita del loro bambino: per loro è prevista una benedizione speciale da parte del vescovo. Chi non potrà essere presente per via delle restrizioni alla circolazione imposte dall’emergenza sanitaria potrà partecipare in remoto attraverso la diretta streaming sulla pagina Facebook della diocesi di San Marino-Montefeltro.

Le offerte raccolte nel corso della veglia verranno devolute alle mamme in attesa della nascita che si trovano in difficoltà economica.