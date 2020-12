Coronavirus Covid-19: Rimini, la diocesi offre tamponi gratuiti per preti e diaconi in vista del Natale

Al fine di garantire una maggiore sicurezza in vista delle celebrazioni liturgiche delle festività natalizie, la diocesi di Rimini, in accordo con Ausl Romagna, ha disposto per tutti i sacerdoti e i diaconi la possibilità di effettuare un tampone faringeo gratuito. La data prevista per la campagna di screening è mercoledì 16 dicembre, alle ore 10, presso il Seminario vescovile di Rimini (via Covignano, 259).

Effettuare il test rimane facoltativo, ma il vicario generale della diocesi riminese, don Maurizio Fabbri, invita caldamente “ad approfittare di questa occasione (anche chi avesse fatto il tampone recentemente), proprio per la responsabilità che abbiamo verso noi stessi e verso le tante persone che incontriamo, anche in vista delle prossime festività natalizie”. Per poter accedere al tampone è necessario prenotarsi, dando la propria adesione in segreteria diocesana entro il 6 dicembre (servirà comunicare il proprio codice fiscale e un recapito telefonico).

Una campagna di screening che assume ancora più importanza per la diocesi di Rimini, che nelle ultime settimane ha registrato diversi casi di contagi tra i propri sacerdoti, alcuni culminati con il decesso.