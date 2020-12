Csi: da domani Assisi 2020 digital edition su “Generare futuro”

Sarà dedicato a “Generare futuro” il meeting nazionale dei dirigenti del Centro sportivo italiano (Csi) in programma venerdì 4 e sabato 5 dicembre ad Assisi. “Quest’anno – spiega una nota dell’associazione – l’appuntamento si svolgerà online attraverso dirette streaming aperte a tutti, con la partecipazione di ospiti e ad approfondimenti tematici. Ci si interrogherà su quale modello di promozione associativa adottare al termine dell’emergenza pandemica e sull’evoluzione del concetto di associazionismo sportivo”.

L’evento digitale di Assisi 2020 si colloca nel pieno delle assemblee elettive e dunque sarà anche l’occasione per fare il punto sul percorso associativo dei prossimi mesi. “La connotazione spirituale, sempre al centro del meeting di Assisi, lo sarà anche in questa edizione digitale”, prosegue la nota.

Domani, alle 18, don Alessio Albertini, assistente ecclesiastico nazionale del Csi, proporrà la riflessione su “Il nostro presente, pronti per generare futuro”. La mattina di sabato si aprirà con l’intervento del presidente nazionale del Csi, Vittorio Bosio. Prevista la partecipazione del direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. Nel pomeriggio, dalle 15.30, tavola rotonda “Lo sport per generare il futuro delle comunità”. Il Csi incontrerà mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni e dell’Emilia Romagna, Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera dei deputati, Giancarlo Giorgetti, deputato della Lega e già sottosegretario con delega allo sport, Roberto Pella, deputato di Forza Italia e vicepresidente vicario dell’Anci, e Daniela Sbrollini, responsabile dipartimento sport di Italia Viva. Alle 18.45 il pellegrinaggio virtuale “La mia autostrada per il cielo” guidato da don Albertini.

Il meeting sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Csi.