Diocesi: Caritas Bolzano-Bressanone, a Natale regali all’insegna della solidarietà e della speranza

“Regalare all’insegna della solidarietà e della speranza”: con i regali solidali della Caritas di Bolzano-Bressanone, a Natale, è possibile. Sul sito www.caritas.bz.it sono disponibili 16 originali idee regalo per fare felici amici, parenti e partner commerciali e allo stesso tempo aiutare persone che stanno affrontando un momento di bisogno. “Soprattutto quest’anno è importante la solidarietà. Sempre più persone, infatti, si trovano in difficoltà a causa della crisi dovuta al coronavirus. Con ogni dono che viene fatto, si testimonia un po’ del nostro amore per il prossimo e si può trasmettere quella speranza così importante per superare, insieme, questo periodo”, sottolinea il direttore della Caritas altoatesina, Paolo Valente.

Tra i regali solidali, un “salvagente familiare” aiuterà famiglie in difficoltà a superare le conseguenze materiali delle attuali restrizioni, pagare le bollette urgenti o acquistare cibo; un pasto e una notte in un letto caldo proteggeranno i senzatetto dal freddo invernale; pasti caldi e corsi di lingua aiuteranno i richiedenti asilo in Alto Adige a diventare autonomi e indipendenti. Per le famiglie in Africa polli, capre, asini, semenze, pozzi o anche i micro-crediti sono regali molto speciali, che garantiscono un futuro dignitoso e pieno di speranza. In Serbia la legna da ardere riscalda persone anziane e sole, le mura delle loro spesso fatiscenti case ma anche i loro cuori. Un paio di scarpe permettono invece ai bambini degli altipiani boliviani di andare a scuola in sicurezza, mentre i kit scolastici aiutano in Africa ragazzi e ragazze a imparare a leggere e scrivere. “Ogni dono fa parte di un progetto di aiuto sostenuto dalla Caritas e, a chi lo riceve, può fare la differenza “, spiega Judith Hafner, che segue i progetti della Caritas in Africa.

Tutti i regali possono essere comodamente acquistati da casa e dedicati ad un amico, un familiare o un partner commerciale tramite un biglietto di auguri digitale. Chiunque ordini il proprio regalo dallo shop on line del sito della Caritas può specificare il destinatario del regalare. Il biglietto sarà inviato in una e-mail da inoltrare o stampare personalmente. Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito o bonifico bancario.

Chi non ha accesso a internet può recarsi personalmente previo appuntamento telefonico presso gli uffici della Caritas di Bolzano (via Cassa di Risparmio 1, tel. 0471 304 300) Merano (via Galileo Galilei, angolo via Verdi, tel. 0473 495 632), Bressanone (via Stazione 27/a, Tel. 0472 205 965) e Brunico (via Paul-von-Sternbach 6, Tel. 0474 414 064).