Coronavirus Covid-19: Udine, morto don Tarcisio Bordignon. Domani i funerali nella chiesa di San Pio X

Verranno celebrati domani, ad Udine, i funerali di don Tarcisio Bordignon, storico parroco della comunità udinese di San Pio X. Ospite della Fraternità sacerdotale, era ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al Covid-19.

Nato a Palmanova nel 1930, a luglio don Bordignon aveva festeggiato 90 anni. Ordinato sacerdote nel 1955, ricorda la diocesi in una nota, fu inviato a Latisana come vicario parrocchiale, ruolo che ricoprì fino a quando, nel 1958, l’allora arcivescovo mons. Zaffonato lo nominò cappellano di Cave del Predil prima (fino al 1962), e di Tarcento poi. Nel 1968 divenne parroco nella Parrocchia udinese di San Pio X, una comunità giovane che ha guidato fino a quando, nel 2014, gli succedette don Paolo Scapin.

Proprio nella chiesa di San Pio X saranno celebrate, domani alle 15, le esequie.