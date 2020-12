Persone con disabilità: card. Tolentino Mendonça, “sostenere uniti le fragilità”

“Possiamo vivere questi mesi guardando la difficoltà, la crisi, ma possiamo anche leggere questa difficoltà come un’occasione per rilanciare un’allenza con la vita. Questo non è il momento dello scoramento: è una sfida a interloquire con il futuro. Non è solo un tempo di affrontare crescenti apprensioni, ma è anche un tempo in cui Dio ci ordina di farci carico delle fragilità”. Lo ha detto il card. José Tolentino de Mendonça, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa, intervenendo stasera all’iniziativa online Cei “La profezia della fraternità”, nella Giornata mondiale dedicata alle persone con disabilità. “In questa situazione che stiamo vivendo con questa pandemia che ci ha trovato tutti impreparati, anche noi ci chiediamo a cosa è simile questo tempo e a cosa lo possiamo paragonare – ha osservato il cardinale -. Anche noi ci troviamo nella difficoltà, messi in crisi. Gesù ci dice che questo è il tempo opportuno per le domande e le parabole”.

Ricordando la preghiera di Papa Francesco, nel marzo scorso, in piazza San Pietro vuota, il cardinale l’ha indicata come la “parabola del vuoto”, metafora della situazione esistenziale attuale. Soffermandosi sulla lettura scelta in quell’occasione, la tempesta sulla barca, il porporato ha ricordato che “ci troviamo tutti a remare insieme, sulla stessa barca”. “Il Papa ci ha invitato a ritrovare nel vuoto del mondo l’importanza dello stare insieme e di sostenere uniti le fragilità”.