Solidarietà: Tivoli, il “Carrello solidale” aiuta le famiglie colpite dalla crisi per la pandemia

Un carrello solidale in ogni negozio, per raccogliere prodotti alimentari da distribuire alle famiglie in difficoltà. È l’iniziativa lanciata dal settore Welfare del Comune di Tivoli (Rm), in collaborazione con alcune associazioni di volontariato del territorio, dalla Confraternita Misericordia alla Croce Rossa, dall’Associazione nazionale Carabinieri al Gruppo operativo soccorso. “Molti cittadini stanno incontrando difficoltà lavorative ed economiche provocate dalla necessità di rispettare periodi di isolamento a causa della positività al nuovo coronavirus, o di quarantena fiduciaria, ma anche provocate da chiusure e limitazioni alle attività economiche imposte dalle misure restrittive anti Covid-19”, evidenzia l’assessore alle Politiche sociali Maria Luisa Cappelli, rivolgendosi agli esercizi commerciali della città per chiedere di ospitare l’iniziativa nelle proprie attività. Cibi in scatola, olio, latte in polvere, pannolini e alimenti per bambini, articoli per l’igiene personale: sono i prodotti richiesti, che saranno poi ritirati e consegnati dai volontari che stanno aderendo alla rete solidale. “Grande disponibilità e altruismo sono stati mostrati da molti commercianti tiburtini durante la prima fase dell’emergenza sanitaria – aggiunge l’assessore Cappelli –. Confido in un nuovo sforzo di solidarietà, che permetterà di superare con più serenità anche questa nuova recrudescenza dell’epidemia e della crisi economica”.