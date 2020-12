Missioni: Fondazione Magis, on line il nuovo sito web. Bongiovanni (presidente), “strumento per chi desidera avvicinarsi alla cooperazione”

In occasione della festa di san Francesco Saverio, primo missionario della Compagnia di Gesù e patrono della Missione della Chiesa, è on line il nuovo sito web della Fondazione Magis, opera missionaria della Provincia euro-mediterranea della Compagnia di Gesù,

“La vita di S. Francesco Saverio è la storia di un lungo viaggio, nelle periferie del mondo e dell’umanità”, viene ricordato in una nota, nella quale si sottolinea che “è da lui che la Fondazione trae ispirazione per promuovere nel mondo la ‘missione’ di riconciliazione di Dio con il creato e con l’umanità, secondo lo spirito evangelico e lo stile ignaziano, sostenendo le comunità locali nel diventare protagonisti di cambiamento sociale per uno sviluppo integrale e sostenibile”.

Il nuovo portale, rinnovato nella grafica e arricchito nei contenuti, intende offrire una navigazione più pratica e veloce per una facile accessibilità ma allo stesso tempo più accurata e ricca di informazioni e dati affinché possa essere una risorsa utile per chi voglia approfondire la conoscenza sulle attività di cooperazione internazionale e missionaria. La homepage e il menù presentano una panoramica sull’identità e l’operatività del Magis evidenziando i settori principali di intervento e le aree del mondo in cui opera. Attualmente sono 45 i progetti sostenuti dal Magis in 20 Paesi.

“Ci auguriamo – sottolinea Ambrogio Bongiovanni, presidente della Fondazione Magis – che il sito sia un utile strumento per chi desidera avvicinarsi al mondo della cooperazione internazionale e missionaria e si sente chiamato ad agire per contribuire alla costruzione di un mondo più giusto per tutti”.