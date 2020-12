Comunicazione: Signis, nel 2020 realizzate due nuove stazioni radio in Tanzania e Liberia

Signis si impegna a “sostenere quanti utilizzano i media per una cultura di pace, riconoscendo l’importanza dell’istruzione”. Lo ricorda oggi in una nota, in occasione dell’annuncio dei vincitori della Call for Project Ideas 2020/2021 promossa da Signis Services Rome, in collaborazione con Vatican News/Vatican Radio, Pontificia Università Salesiana e Net-One. Per questo motivo, alla luce del Patto educativo globale lanciato da Papa Francesco, l’ufficio tecnico e pastorale di Signis di Roma (Ssr) lavorerà con università e centri di formazione, così come con idee che si basano sui valori della Laudato Si’ e dell’ecologia integrale e che hanno guidato la valutazione delle idee progettuali. Tra le concretizzazioni del 2020 ci sono le due nuove stazioni radio della diocesi di Mbinga (Tanzania) e Gbarnga (Liberia) che hanno cominciato a trasmettere nel pieno del lockdown, mentre Radio Marconi, presso l’Università cattolica di Bukavu (Rdc), e lo studio di produzione per la trasmissione di Veritas Radio Broadcasting ad Abuja (Nigeria) sono sul punto di diventare operativi. “La Nigeria sta affrontando una seria sfida per la disoccupazione giovanile, con circa il 38% di giovani disoccupati”, afferma don Valentine Onwunjiogu, docente di comunicazione alla Veritas e project manager. “La Veritas University ha puntato su un centro di formazione informatica per tutti gli studenti, sapendo che possedere competenze informatiche oggi è una delle capacità lavorative necessarie per avere un’opportunità di lavoro dopo gli studi universitari”.