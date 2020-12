Coronavirus Covid-19: Caritas Spoleto-Norcia, riattivati i tre numeri per l’ascolto delle persone sole

La Caritas diocesana di Spoleto-Norcia ha riattivato i tre numeri di telefono per fornire compagnia alle persone sole, soprattutto anziane, che stanno affrontando l’isolamento a causa del Coronavirus o che non escono per paura di contagiarsi. Lo riferisce l’arcidiocesi di Spoleto-Norcia in un comunicato. “I tre numeri attivi dalle 8.00 alle 21.00 sono: 388 1135440; 328 7253937; 380 1750830″. La Caritas, dunque, “anche in questa nuova ondata del virus c’è, con discrezione e amore entra in contatto con tante persone, donando come prima cosa del tempo per l’ascolto. E questo – commenta il direttore don Edoardo Rossi – è il primo servizio che dobbiamo al prossimo, prima ancora di pacchi alimentari o aiuti economici. Certamente non mancano gli aiuti materiali che come Caritas forniamo a chi si trova in difficoltà, ma questo è un aspetto che ci coinvolge tutto l’anno, a prescindere dalla pandemia”.