Diritto: addio a Giuseppe Dalla Torre. Fu rettore della Lumsa e presidente Tribunale dello Stato Vaticano

Si è spento oggi, giovedì 3 dicembre, all’età di 77 anni, Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto. Fu rettore dell’Università Lumsa dal 1991 al 2014 e presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano dal 1997 al 2017.

In una nota, la Lumsa assicura che “tutta la comunità universitaria, che lo ricorderà già nella seduta del Senato Accademico di domani, si stringe intorno alla sua famiglia e ne condivide il dolore”.

Nato a Roma nel 1943, ha svolto i primi incarichi di docenza nelle Università di Modena e di Bologna, come professore ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico e docente di costituzionale. Trasferitosi nel 1991 a Roma è stato nominato Rettore della Lumsa, incarico che ha ricoperto fino alla quiescenza, nel 2014. Nel corso degli anni è stato anche consultore di diversi Dicasteri pontifici. Giuseppe Dalla Torre è stato anche presidente nazionale dell’Unione giuristi cattolici italiani, è stato membro del Consiglio universitario nazionale dal 1997 al 2006 e del Comitato nazionale per la bioetica. In ambito accademico è stato vicepresidente del Coordinamento regionale delle Università del Lazio (Crul) e vicepresidente della Conferenza dei rettori delle Università italiane (Crui).

Le esequie saranno celebrate sabato 5 dicembre alle 10 all’Altare della Cattedra nella Basilica di San Pietro.