Giuseppe Dalla Torre: Bonini (Lumsa), “è stato per tutti noi un maestro e per molti un padre”

“Ciascuno di noi lo ha conosciuto, ha un vivo ricordo personale: è stato per tutti noi un maestro e per molti un padre. Lo ricordiamo con gratitudine e ci impegniamo a sviluppare la sua testimonianza di vero e di bene, una testimonianza di servizio”. Così il rettore dell’Università Lumsa, Francesco Bonini, ricorda il prof. Giuseppe Dalla Torre nel messaggio inviato alla comunità universitaria per informare della scomparsa dell’ex rettore dell’Ateneo.

“Tra le sue numerosissime e importanti opere – prosegue Bonini – vorrei ricordare un piccolo libro che ce lo consegna nel suo stile, nel suo orizzonte, nel suo convinto, semplice e schietto essere cattolico, apostolico e romano: ‘Papi di famiglia: Un secolo di servizio alla Santa Sede’. Leggendolo ce lo troviamo presente e continuiamo con lui il dialogo, la conversazione di una vita”.

“Condividiamo il dolore della signora Nicoletta e di Paola e insieme preghiamo il Signore, all’inizio di questo tempo di Avvento, che ci prepara, nella speranza cristiana, alla certezza della vita che non ha fine, nel Suo amore infinito”, conclude Bonini.