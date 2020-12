Natale 2020: Bolzano, orchestra Haydn di Bolzano e Trento, un Avvento in musica, immagini e parole

In questo periodo, a causa della pandemia, tutti i concerti dal vivo sono sospesi, ma la Fondazione Haydn Stiftung, a cui fa capo l’orchestra Haydn di Bolzano e Trento non ha fermato la musica. “In questo periodo particolare – annunciano i responsabili della Fondazione con un post su Facebook – vogliamo farvi un piccolo regalo, accompagnandovi fino alla Vigilia di Natale con il nostro calendario dell’Avvento”. Il calendario d’Avvento online (https://bit.ly/33r2hf8) proporrà, ogni giorno fino al 24 dicembre, “un paesaggio mozzafiato del territorio altoatesino, accompagnato da un estratto di celebri brani di musica classica, eseguito dall’orchestra in una delle passate stagioni”. L’orchestra Haydn ha voluto iniziare il suo viaggio verso Natale partendo dal Sassolungo (Langkofel) e dalle note dell’Allegro tratto dalla Sinfonia n. 5 di Ludwig van Beethoven. Un omaggio, questo al celebre compositore tedesco, di cui si celebra quest’anno il 250° anniversario della nascita. Nel calendario d’Avvento dell’orchestra Haydn, insieme a musica ed immagini, vengono proposte ogni giorno anche degli aforismi. “Si realizzano sempre le cose in cui credi realmente; e il credere in una cosa la rende possibile” è la frase di Franz Lloyd Wright scelta per il 1 dicembre.