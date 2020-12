Volontariato: Padova Capitale europea, il 5 dicembre la festa in streaming con Sassoli e Prodi

Padova capitale europea del volontariato festeggia la Giornata internazionale del volontariato prevista per sabato 5 dicembre con “Insieme si può”, l’evento che si terrà a partire dalle 15.45 dal Teatro Verdi di Padova e che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Padova capitale europea del volontariato e sul canale YouTube VideoCSVPadova. Diversi i testimoni d’eccezione di questa giornata: il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, il già presidente della Commissione europea e presidente del Consiglio, Romano Prodi. Invitato a partecipare anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Con Prodi, tra le altre cose, si ricorderà la firma avvenuta a Padova il 18 aprile 1998 del “Patto per la solidarietà”, un importante protocollo di intesa tra il Forum Terzo Settore e il Governo allora guidato da Romano Prodi. Giovanni Moro, sociologo e responsabile scientifico della Fondazione per la cittadinanza attiva, porterà il suo sguardo sull’universo del Terzo Settore e del volontariato odierno. Spazio anche alle testimonianze concrete di impegno che saranno portate dalle voci di alcuni volontari e volontarie, dai portavoce delle 400 organizzazioni che hanno partecipato attivamente all’anno da Capitale europea del volontariato attraverso i percorsi partecipati dei 7 tavoli di lavoro e dai vincitori 2020 del Premio Gattamelata: un’associazione, un/a volontario/a, una istituzione e un’impresa.

L’evento, presentato da Francesca Trevisi e Leandro Barsotti e ritmato da quattro musicisti live, proseguirà con altri interventi che aiuteranno a interpretare da più punti di vista i concetti di comunità, collaborazione, inclusione e impegno: dal filosofo Telmo Pievani, all’artista Antonella Ruggiero, da Andrea Pennacchi ai racconti di Stefano Massini, conosciuto per i suoi interventi a Piazzapulita. Padova consegnerà il testimone a Berlino, città capitale europea del 2021.