Germania: emergenza Covid-19 in due monasteri di Suore Francescane

La pandemia colpisce pesantemente i monasteri tedeschi: sono 76 le Suore Francescane colpite dal Covid-19 nel monastero di Thuine, nella Bassa Sassonia e 48 tra frati e assistenti nel convento francescano di Reute nel Baden-Wuerttenberg. La situazione è complessa in entrambi i casi perché i due conventi sono adibiti a case di riposo per confratelli e consorelle anziani e bisognosi di assistenza. Suor Maria Cordis Reiker, superiora generale della Congregazione delle Suore Francescane del santo martire Georg di Thuine (istituto femminile di diritto pontificio), ha raccontato all’agenzia di stampa Epd che delle 76 suore contagiate al momento nessuna è ricoverata in ospedale. La stessa superiora è risultata contagiata ed è quindi in quarantena con tutte le altre suore colpite. Per le altre consorelle (collegate al monastero casa madre di Thuine ci sono due case contigue per suore inferme e anziane) i test sono stati negativi. Complessivamente a Thuine ne vivono 170. Nato come ordine assistenziale ospedaliero durante una epidemia di tifo nella metà del XIX secolo, oggi le Suore Francescane di Thuine sono attive in dieci Paesi, principalmente nel campo dell’istruzione e degli affari sociali. Anche il monastero delle Francescane di Reute, nel Baden-Württemberg, è stato duramente colpito dalla pandemia. Il Covid-19 ha attaccato la casa di riposo per suore Gut-Betha-Haus. 38 suore anziane e 10 dipendenti sono risultati positivi al virus.