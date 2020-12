Persone con disabilità: Zampa (sottosegretaria Salute), “promuoverne diritti e benessere in tutti i campi della società civile”

“Ricostruire meglio: verso un mondo post Covid-19 inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile’. A questo tema molto attuale e impegnativo è dedicata la Giornata internazionale delle persone con disabilità, che ci richiama all’obbligo di non lasciare indietro nessuno mai, per nessuna ragione”. È quanto dichiara in una nota la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa.

“Ci sollecitano oggi le parole del presidente della Repubblica Mattarella a non dimenticare mai che le persone con disabilità rappresentano una risorsa che deve essere messa in condizione di potersi esprimere e potersi realizzare”, prosegue la sottosegretaria. Per Zampa occorre dunque “promuovere i diritti e il benessere delle persone disabili in tutti i campi della società civile. È scritto anche nella Convenzione sui diritti delle persone con disabilità adottata nel 2006, che ha ribadito il principio di uguaglianza e la necessità di garantire la loro piena ed effettiva partecipazione alla sfera politica, sociale, economica e culturale”. L’Agenda 2030, conclude, “evidenzia inoltre i diritti delle persone con disabilità e il dovere di non lasciare indietro nessuno, mirando al rafforzamento dei servizi sanitari nazionali e al miglioramento di quelle strutture garantiscano l’accessibilità per tutte le persone”.