Avvento: Prato, in tv la catechesi natalizia del vescovo per i bambini della diocesi

La catechesi natalizia del vescovo di Prato, mons. Giovanni Nerbini, per i bambini della diocesi in diretta tv. L’appuntamento è per sabato 5 dicembre alle 17 in collegamento dalla cattedrale, dove mons. Nerbini farà una riflessione in preparazione al Natale rivolta a tutti i gruppi di catechismo delle parrocchie pratesi e alle loro famiglie.

“Originariamente – spiega una nota della diocesi – l’iniziativa si sarebbe dovuta tenere in presenza, ma alla luce dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo l’Ufficio catechistico diocesano, promotore dell’incontro, ha deciso comunque di offrire ai bambini una catechesi nel tempo d’Avvento trasmettendola su Tv Prato (canale 74 del digitale terrestre e in streaming sul sito tvprato.it)”.

Nell’occasione il vescovo benedirà i Bambinelli da sistemare nei presepi preparati in famiglia. Al termine della catechesi, alle 18, appuntamento con la Messa prefestiva, sempre dalla cattedrale, presieduta da mons. Nerbini.