Natale 2020: diocesi Carpi, vicinanza alle imprese e lavoratori. Disponibilità alle benedizioni natalizie

In risposta alle tante richieste giunte da parte di aziende e luoghi di lavoro, il Vicario generale della diocesi di Carpi, mons. Gildo Manicardi, si è reso disponibile per animare – nel pieno rispetto delle norme anti-Covid19 – “un breve momento di preghiera così da portare, con gli auguri di Natale, la vicinanza della Chiesa e un messaggio di speranza e di incoraggiamento in questo tempo complesso della pandemia”. Lo rende noto la diocesi in un comunicato. L’attuale condizione di emergenza sanitaria, si legge, quest’anno “non ha consentito la programmazione di incontri ma da parte di alcune Aziende è comunque stato espresso il desiderio di condividere un momento, aperto ai dipendenti in attività, in preparazione al Natale”. Le aziende, Studi professionali, Istituzioni possono contattare direttamente il vicario a: vicariocarpi.em@gmail.com oppure la segreteria dell’Amministratore Apostolico, mons. Erio Castellucci, segreteriavescovile@carpi.chiesacattolica.it, tel. 059 686707.