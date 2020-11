Bosnia-Erzegovina: vescovi in plenaria a Sarajevo. In agenda pastorale in tempo di Covid e 25° accordi di Dayton

Si riuniranno il 4-5 novembre a Sarajevo i membri della Conferenza episcopale della Bosnia-Erzegovina per la loro consueta assemblea plenaria. Questa volta, a causa delle restrizioni Covid, mancheranno i vescovi che rappresentano le Conferenze episcopali di Croazia, Austria e dei Ss. Cirillo e Metodio. Alla prima parte dei lavori parteciperà il Visitatore apostolico per la parrocchia di Medjugorje, mons. Henryk Hoser. Nell’agenda figurano tre temi principali: la cura pastorale nel contesto della pandemia, il nuovo anno pastorale, che inizierà a fine novembre 2020 e poi il 25° anniversario dell’Accordo quadro per la pace in Bosnia-Erzegovina, noto come Accordo di Dayton. I vescovi incontreranno i fedeli con la celebrazione della messa nella cattedrale di Sarajevo questa sera alle 18. La celebrazione sarà presieduta dal cardinale Puljić mentre l’omelia sarà tenuta dal vescovo di Banja Luka, mons. Franjo Komarica. Domani mattina, 4 novembre, prima dell’inizio dei lavori, i vescovi celebreranno la messa nel Seminario teologico e poi incontreranno gli studenti e i docenti.