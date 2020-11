Diocesi: Terni, domani la presentazione del festival “Popoli e Religioni”

Si svolgerà domani, mercoledì 4 novembre, alle 11, nel salone della curia diocesana di Terni la conferenza stampa di presentazione della XVI edizione di “Popoli e Religioni – Terni Film Festival”. “Un’edizione che – a causa dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti restrizioni che hanno chiuso cinema e teatri – ad appena due settimane dal debutto è stata costretta a reinventare completamente la sua formula”, precisa una nota.

“Abbiamo deciso di raccogliere la sfida che questo drammatico momento rappresenta – spiegano gli organizzatori – per far crescere ulteriormente il festival”. L’edizione 2020, quindi, nonostante tutte le difficoltà, non sarà un’edizione in tono minore, ma un progetto ancora più ampio e ambizioso rispetto al passato.

Ad illustrarlo saranno il vescovo di Terni-Narni-Amelia, mons. Giuseppe Piemontese, il direttore dell’Istess, Stefania Parisi, il presidente dell’Associazione San Martino, Francesco Venturini, la responsabile del Cinema Politeama, Barbara Travaglini, e il direttore artistico, Arnaldo Casali.

La sedicesima edizione del festival “Popoli e Religioni” si svolgerà in due “ondate”: la prima on line, dal 7 al 15 novembre e la seconda dal vivo nel mese di aprile e, oltre alla città di Terni, coinvolgerà anche Roma e Vacone in Sabina.

Tra i nuovi partner del festival ci sono il Dipartimento europeo per la tutela degli androidi, il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II di Roma e la nuova gestione del cinema Politeama di Terni.

La conferenza stampa sarà trasmessa in streaming sul profilo YouTube e sulla pagina Facebook del Festival. Per intervenire attraverso la piattaforma StreamYard si può mandare una mail all’indirizzo direttore.popoliereligioni@gmail.com.