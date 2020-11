Diocesi: Asti, morto a 78 anni don Bruno Valente. Era risultato positivo al Covid-19

È morto questa mattina ad Asti don Bruno Valente, ex parroco di Costigliole. Era ricoverato da qualche tempo all’ospedale Massaia per alcuni problemi di salute ed era poi risultato positivo al Covid-19, informa la diocesi di Asti in una nota.

Nato a Portacomaro l’11 maggio 1942, don Valente era stato ordinato sacerdote il 26 giugno 1966 dal vescovo Giacomo Cannonero. Tra i diversi incarichi ricoperti anche quelli di insegnante al seminario di Asti e al liceo classico degli Oblati di San Giuseppe. Dal 1987 al 1° ottobre 1989 è stato direttore spirituale del Seminario, prima di essere nominato da mons. Severino Poletto alla guida della parrocchia Nostra Donna di Loreto in Costigliole nella quale ha fatto il suo ingresso il 29 novembre dello stesso anno, lasciando definitivamente l’attività di insegnamento. Negli anni successivi si sono aggiunte anche le parrocchie di Madonna di Loreto e San Grato (1994), Ss. Annunziata (2000), mentre nel 2006 è stato chiamato a guidare il vicariato foraneo “Madonna di Loreto” fino al 2012, quando motivi di salute lo hanno costretto a rinunciare al ministero di parroco, trasferendosi in seminario. Dal 2013 fino a quando gli è stato possibile ha comunque prestato servizio nella parrocchia di San Secondo.

Il rosario sarà recitato questa sera, alle 20.30, in contemporanea a Costigliole e nella chiesa di San Bartolomeo di Portacomaro. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 4 novembre, alle 14.30 a Costigliole.