Card. Bassetti: Garofalo (Centro La Pira), “lo accompagniamo con la preghiera”

“Come Centro studi Giorgio La Pira di Cassano, seguiamo il suo decorso, accompagnandolo con la preghiera, unendoci e vivendo questo particolare momento con la fiducia necessaria”. Lo dichiara in una nota il presidente Francesco Garofalo, esprimendo la sua vicinanza al card. Gualtiero Bassetti, trasferito la scorsa notte in terapia intensiva 2, in seguito alla positività al Covid-19. “Siamo particolarmente legati alla sua figura, nel ricordo della sua venuta nella Città di Cassano, in occasione del conferimento del Premio La Pira. È un tempo che ci esorta a rinsaldare la nostra fede in Cristo, affinché possiamo tornare sereni nella nostra consueta quotidianità”. Rinnovando “la vicinanza al cardinale Bassetti”, Garofalo esorta a “porsi in orazione anche per tutti i malati di Covid, bisognosi più che mai, della vicinanza soprattutto spirituale”.