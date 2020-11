Maltempo: Poggio Bustone, convento di San Giacomo danneggiato da un temporale. Francescani lanciano un appello

Sono ingenti i danni provocati da un temporale che il 14 ottobre ha colpito il santuario francescano di San Giacomo a Poggio Bustone (Ri). Due fulmini hanno incendiato il bombolone esterno del gas, dato fuoco ai contatori interni alla struttura e fatto scoppiare le tubature dell’acqua, allagando la zona abitata dai frati e la biblioteca. “Dobbiamo ringraziare di essere ancora vivi – racconta al Sir padre Renzo Cocchi, ofm, vicario ed economo della comunità di tre frati minori –. I vigili del fuoco sono arrivati in poco tempo per spegnare l’incendio più grande esterno, mentre noi abbiamo bloccato quelli interni. Al momento, siamo senza acqua calda né riscaldamento. Grazie alla generosità di tanti pellegrini passati da qui e di molte persone dal posto, riusciremo a installare una caldaia a pellet, cercando di rispondere alla sfida ecologica”. Il santuario di San Giacomo è uno dei quattro santuari francescani nella Valle reatina e ricorda il passaggio di san Francesco nel 1208 ed è stato già colpito dal terremoto di Norcia del 30 ottobre 2016. Dopo quell’evento, i frati hanno abbandonato il convento antico, in attesa dell’inizio dei lavori, e ora vivono in una parte dell’ala moderna, riservata all’accoglienza dei pellegrini. “Siamo in mezzo alle montagne, circondati da una natura meravigliosa e terribile. Nonostante i disagi e le spese importanti che dovremo sostenere, non vogliamo abbandonare questo luogo caro alla memoria di Francesco. Lo facciamo soprattutto grazie alla solidarietà di tanti”, conclude padre Cocchi.