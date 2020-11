Card. Bassetti: Cnal, “vicinanza del laicato, preghiere e suppliche” per “una pronta guarigione”

“Il laicato associato tutto si stringe con tanto affetto attorno al cardinale Gualtiero Bassetti, in questo difficile momento, e assicura preghiere e suppliche al Padre della Misericordia, perché il nostro presidente possa tornare quanto prima guarito al suo ministero”. Lo scrive in una nota la segretaria generale della Consulta nazionale delle aggregazioni laicali (Cnal), Maddalena Pievaioli. “Certi della forza ‘onnipotente’ della preghiera della comunità, attendiamo con fiducia la risposta di Dio Padre e auguriamo al cardinale tanta forza per superare il Covid-19, con il suo ottimismo di sempre e la sua arguzia toscana! Eminenza siamo tutti con lei!”.