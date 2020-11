Coronavirus Covid-19: Misericordia Prato, da ieri è di nuovo operativa l’ambulanza con la barella a bio-contenimento ad alta intensità

L’arciconfraternita della Misericordia di Prato in prima linea nella lotta all’emergenza sanitaria. Da ieri, lunedì 2 novembre, è di nuovo operativa l’ambulanza con la barella a bio-contenimento ad alta intensità. “Una dotazione che consente di trasferire da un ospedale all’altro, da rianimazione a rianimazione, i pazienti positivi al Covid. Il tutto garantendo la massima sicurezza – spiega una nota -. Il servizio era già stato attivato ad aprile e ora, dopo un periodo di fermo, è entrato nuovamente in funzione”.

“Da ieri sera alle 20 – spiega il responsabile dei servizi della Misericordia di Prato, Cristian Gori – la Misericordia di Prato è nuovamente operativa con l’ambulanza con la barella a bio-contenimento, tramite l’accordo con la Federazione delle Misericordie Toscane e la sala maxi emergenze e Cross di Pistoia”. L’ambulanza, nello specifico, ha al suo interno un letto mobile di rianimazione dotato di ventilatori polmonari, pompe ad infusione e defibrillatore, predisposto per il bio-contenimento ad alta intensità.

“Questa barella è stata donata grazie al contributo dei vescovi toscani – aggiunge il provveditore della Misericordia di Prato Francesco Logli -. Un ringraziamento particolare va poi a tutti i confratelli e le consorelle, oltre che ai dipendenti per l’impegno che mettono ogni giorno a servizio della collettività, soprattutto in un periodo così importante e delicato”.