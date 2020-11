“Ancora violenza, odio e terrore. Un brutale e sconcertante attentato nel cuore dell’Europa. Agli amici austriaci la mia vicinanza per quello che sta accadendo in queste ore. L’attacco a Vienna è un attacco a tutti noi”. Così il presidente del Camera dei deputati, Roberto Fico, ha commentato ieri sera con un tweet l’assalto terroristico in 6 punti della capitale austriaca, anche vicino alla sinagoga.