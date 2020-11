Attentato a Vienna: a mezzogiorno le campane delle chiese suoneranno in memoria delle vittime. Anche il “Pummerin” della cattedrale di Santo Stefano

Oggi a mezzogiorno le campane delle chiese suoneranno in tutta la città di Vienna in memoria delle vittime dell’attentato. Parallelamente si svolgerà “un minuto di silenzio”, sempre in ricordo delle persone uccise ieri sera nel corso dell’attacco terroristico, come ha annunciato in mattinata il governo federale. “Invitiamo tutte le chiese di Vienna a suonare le campane alle 12 per commemorare le vittime dell’attentato in preghiera silenziosa”, ha detto a Kathpress il cardinale arcivescovo Christoph Schönborn. Come ha confermato il sacerdote della cattedrale Toni Faber, in questa occasione, suonerà anche il “Pummerin” della cattedrale di Santo Stefano. Il “Pummerin” è la campana più grande della cattedrale metropolitana di Santo Stefano a Vienna; con il peso di 20 tonnellate e 130 kg è la più grande campana d’Austria ed una delle campane oscillanti più grandi d’Europa. Suona solo in occasioni speciali e nelle maggiori solennità dell’anno liturgico (Natale, Pasqua, il Corpus Domini e la festa del santo titolare Stefano).