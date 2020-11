Attentato a Vienna: mons. Batzing (vescovi tedeschi), “nessuna forma di terrore dovrebbe avere posto nella nostra società”

“La notizia quasi settimanale del terrore in Europa mi scuote profondamente. Sono sbalordito dall’azione sanguinosa di ieri sera a Vienna. I miei primi pensieri e le mie preghiere vanno alle vittime, ai tanti feriti e ai parenti”. Lo ha dichiarato il presidente della Conferenza episcopale tedesca, mons. Georg Bätzing, in merito all’attacco terroristico che ieri sera ha scosso la capitale austriaca. “Per quanto ne sappiamo finora – ha aggiunto -, l’attacco è stato fatto da islamisti. Condanno questo terrore islamista, come quello che c’è stato anche la scorsa settimana a Nizza. Nessuna forma di terrore” dovrebbe “avere un posto nella nostra società e cultura. Il terrore in nome della religione perverte il nome di Dio. Abbiamo bisogno di porre fine alla violenza. Abbiamo bisogno di porre fine all’odio. Abbiamo bisogno di religioni che realizzino ciò che promettono: fare la pace”. E ha concluso: “L’Europa sarà una casa per persone che convivono pacificamente. Non lasceremo che questa casa ci venga portata via. Siamo uniti alla gente in Austria nella preghiera e piangiamo con loro”.