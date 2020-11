Attentato a Vienna: da tutto il mondo attestati di solidarietà al popolo austriaco

Da tutto il mondo giungono attestati di solidarietà al popolo austriaco per l’attacco terroristico a Vienna. In mattinata, la cancelliera del governo tedesco Angela Merkel ha espresso la simpatia e la solidarietà di tutti i tedeschi al governo federale austriaco: “In queste ore terribili in cui Vienna è diventata il bersaglio della violenza terroristica, i miei pensieri sono con le persone presenti e con le forze di sicurezza che stanno contrastando il pericolo”.

Il presidente francese Emanuel Macron, con la Francia ancora scossa per gli attacchi terroristici di queste ultime settimane, si è rivolto agli austriaci su Twitter sottolineando lo shock e la tristezza condivisi con gli austriaci: “Questa è la nostra Europa. I nostri nemici hanno bisogno di sapere con chi hanno a che fare. Nessuno si arrenderà a loro”.

Il presidente israeliano Reuven Rivlin nell’assicurare preghiere da parte del popolo israeliano ha dichiarato di “seguire con preoccupazione l’attacco terroristico di ieri”.

Boris Johnson, primo ministro della Gran Bretagna, ha espresso il suo cordoglio, anche lui attraverso Twitter: “Sono profondamente scioccato. I pensieri del Regno Unito sono per il popolo austriaco. Siamo uniti a loro contro il terrore”.

In attesa del voto presidenziale negli Stati Uniti, il presidente Donald Trump ha espresso le condoglianze con un tweet: “Le nostre preghiere sono per i viennesi dopo un altro atroce atto di terrorismo in Europa. Questi attacchi malvagi contro persone innocenti devono finire. Gli Stati Uniti, insieme con Austria, Francia e tutta l’Europa, combattono i terroristi, compresi i terroristi islamisti radicali”.

Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un telegramma al cancelliere austriaco Sebastian Kurz, condannando l’attacco come “un crimine crudele e cinico” e dichiarando di essere pronto a rafforzare la collaborazione antiterroristica con l’Austria.