Attentato a Vienna: istituzioni Ue, condanna della violenza e solidarietà all’Austria. “Uniti contro l’odio”

(Foto: ANSA/SIR)

Non si sono fatte attendere parole di condanna da parte delle istituzioni europee verso quanto avvenuto ieri sera a Vienna. “Con tristezza e orrore seguiamo le notizie di un altro attacco in Europa”, ha scritto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, invitando a restare “uniti contro la violenza e l’odio”. A reagire già ieri sera era stata la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, “scioccata e rattristata dal brutale attacco” avvenuto a Vienna. “L’Europa è pienamente solidale con l’Austria. Siamo più forti dell’odio e del terrore”, ha sostenuto la presidente. A fianco dell’Austria e del suo cancelliere Sebastian Kurz anche Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, che ha espresso parole di “dura condanna verso questo atto codardo che viola la vita e i nostri valori umani”. Per l’Alto rappresentante Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell si tratta di “un atto vile di violenza e odio”. Anche la cancelliera Angela Merkel, presidente di turno dell’Ue, si è subito pronunciata con parole di vicinanza e solidarietà “verso i nostri amici austriaci”. E aggiunge: “Il terrore islamista è il nostro nemico comune. La lotta contro questi omicidi e coloro che li istigano è la nostra lotta comune”. Tutti i leader delle istituzioni europee hanno espresso parole di cordoglio e vicinanza alle vittime, alle loro famiglie e ai cittadini di Vienna.