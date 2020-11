Diocesi: Casale Monferrato, nel pomeriggio mons. Sacchi apre la novena per sant’Evasio

La diocesi di Casale Monferrato si dispone a festeggiare Sant’Evasio, vescovo e martire, patrono della città e della Chiesa locale. Lo fa a partire da oggi, martedì 3 novembre, con la Novena in preparazione alla solennità che verrà celebrata giovedì 12 novembre. Oggi pomeriggio, alle 17.30, il vescovo di Casale Monferrato, mons. Gianni Sacchi, presiederà la messa in cattedrale. Poi da domani, mercoledì 4, fino a martedì 10 novembre la messa sarà celebrata sempre alle 17.30, ad eccezione di domenica 8 novembre, con la celebrazione alle 18.

Il giorno della vigilia della solennità, mercoledì 11 novembre, dopo la messa delle 17.30, mons. Sacchi presiederà alle 18.15 la recita dei Primi Vespri, con la benedizione dei galletti di sant’Evasio.

Giovedì 12 novembre, festa di Sant’Evasio, sono in programma al mattino le celebrazioni delle 9 e delle 10.30 (al termine di quest’ultima la distribuzione dei galletti ai bambini).

Alle 18, solenne pontificale presieduto dal vescovo e concelebrata dal Capitolo dei Canonici, con la partecipazione del clero diocesano e delle autorità locali. La celebrazione sarà animata dai canti della Cappella Musicale della Cattedrale. Al termine, l’omaggio all’urna del santo patrono.

L’Arciconfraternita di Sant’Evasio distribuirà i tradizionali Galletti di Sant’Evasio mercoledì 11, dopo la messa, e durante la giornata di giovedì 12.