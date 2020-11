Attentato a Vienna: Lafram (Ucoii), “fronte comune contro gli imprenditori dell’odio” e “condanna ferma a chi sparge morte e terrore”

“Siamo vicini a Vienna perché questo è un attacco che colpisce tutti anche noi e i nostri valori come europei musulmani”. Così Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle comunità islamiche in Italia (Ucoii), alla notizia di “un feroce attacco terroristico” perpetrato “nel cuore di Vienna”. “È necessario – aggiunge – fare fronte comune contro gli imprenditori dell’odio. Condanna ferma a chi sparge morte e terrore”. Il presidente dell’Ucoii sta seguendo – si legge in una nota diffusa stanotte – “con attenzione e preoccupazione l’evolversi della situazione nella vicina Austria”.

