Card. Bassetti: mons. Salvi (ausiliare Perugia), “canonici cattedrale e fedeli in preghiera alla Madonna delle Grazie”

“L’intera comunità diocesana vive con apprensione questo momento di prova per il suo pastore Gualtiero. È commovente apprendere che in tante comunità parrocchiali, famiglie religiose e di vita contemplativa, associazioni, gruppi e movimenti ecclesiali laicali si elevano preghiere al Signore per una pronta guarigione del nostro cardinale, ricordando anche tutti coloro che sono a lui accomunati da questa malattia e quanti si prendono cura di loro”. Lo dice il vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve, mons. Marco Salvi, in riferimento alla notizia del trasferimento in terapia intensiva 2 dell’arcivescovo e presidente della Cei, il card. Gualtiero Bassetti, positivo al Covid-19. “I canonici del Capitolo della cattedrale di San Lorenzo – annuncia mons. Salvi – si raccoglieranno in preghiera assieme ai fedeli che potranno farlo, nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio da Covid-19, davanti alla venerata immagine della Madonna delle Grazie, tanto cara ai perugini, a partire da oggi pomeriggio, alle 17.30, per la recita della novena alla Beata Vergine scritta e recitata dallo stesso card. Bassetti durante la prima fase acuta della pandemia, nella scorsa primavera”.

Il presule ribadisce la vicinanza al “nostro pastore Gualtiero, materialmente e spiritualmente”. “Gli siamo ancor più vicini in questo momento, invitando tutti i fedeli a unirsi alle nostre preghiere che affidiamo all’intercessione della Beata Vergine Maria delle Grazie tanto cara al nostro cardinale”.

Quanti vorranno seguire la novena e unendosi spiritualmente nella preghiera, potranno farlo attraverso i canali social de La Voce su Youtube e su Facebook.