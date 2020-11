Argentina: Alleanza Chiese evangeliche insieme a Conferenza episcopale contro il dibattito parlamentare per legalizzare l’aborto

L’Alleanza cristiana delle Chiese evangeliche della Repubblica Argentina (Aciera), attraverso una nota diffusa ieri, esprime adesione rispetto alla posizione presa dalla Conferenza episcopale argentina in merito al dibattito sulla legalizzazione dell’aborto. L’Aciera si rivolge alla Commissione per la vita, i laici e la famiglia (Cefilav) della Chiesa argentina e si riferisce esplicitamente alla dichiarazione “Non è il momento di discutere di aborto, siamo nel mezzo di una pandemia” dello scorso 19 ottobre, rispetto alla quale esprime “gratitudine”.

“È della massima importanza, in questi tempi tumultuosi che viviamo come società, in cui le istituzioni si mettono in gioco minuto per minuto, che quelli di noi, che hanno la stessa visione riguardo a una questione così determinante così come il tentativo di legalizzare l’aborto, camminino e si esprimano insieme, con una sola voce, per difendere la vita dei più indifesi: quelli che non hanno voce, che non hanno ancora visto la luce dal profondo del loro grembo. Sono loro a reclamare che noi cristiani ci leviamo in piedi con fermezza e teniamo alta la nostra posizione, che non è altro che quella ampiamente manifestata nella Parola di Dio”.

In quest’ottica l’organizzazione degli evangelici manifesta analoga adesione anche al comunicato della Commissione esecutiva della Conferenza episcopale argentina dello scorso 22 ottobre, in cui si mette in evidenza come la Chiesa in ogni momento abbia aiutato le creature più bisognose e indifese, sfida rispetto alla quale “dovremmo unirci più che mai”.