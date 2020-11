Coronavirus Covid-19: EuroLat, confronto su pandemia e ricadute economiche e sociali fra deputati Ue e sudamericani

Si svolgerà in videoconferenza la tredicesima sessione plenaria di EuroLat. Gli eurodeputati e i loro omologhi dell’America Latina si incontreranno on line per la plenaria di EuroLat e discuteranno principalmente della pandemia. “I parlamentari valuteranno le conseguenze del Covid-19 sulle due sponde dell’Atlantico. Si discuterà anche di come promuovere la ripresa sociale ed economica”, spiegano dall’ufficio stampa del Parlamento europeo. L’appuntamento è per il 4 e 5 novembre. L’Alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell parteciperà all’assemblea con un messaggio in video. Alle discussioni prenderanno parte anche il ministro tedesco Heiko Maas, a nome della presidenza del Consiglio, e il nuovo presidente della Banca interamericana di sviluppo, Mauricio Claver-Carone. Le attività parlamentari a Bruxelles riprenderanno invece il 9 novembre con le riunioni di commissione e una sessione plenaria.