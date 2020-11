Attentato a Vienna: mons. Lackner (presidente vescovi austriaci), “non ci pieghiamo alla violenza”

“Quale ideologia fuorviante e disumana era all’opera? Sparare a caso su persone pacificamente riunite. I credenti devono condannare questo atto in nome di Dio per opporvisi interiormente con tutta la forza della mente e della fede”. È la reazione del presidente della Conferenza episcopale austriaca, l’arcivescovo di Salisburgo mons. Franz Lackner, all’attacco terroristico a Vienna. In una dichiarazione rilasciata questa mattina all’agenzia di stampa cattolica austriaca Kathpress, l’arcivescovo dice: “La pace, una parola di fede fondamentale riconosciuta da tutte le religioni, è un bene prezioso che deve essere difeso”. A questo proposito, l’arcivescovo ringrazia le forze dell’ordine per il lavoro che stanno compiendo in queste ore. “Non ci pieghiamo alla violenza”, ha poi aggiunto. “Le nostre preghiere vanno di tutto per le vittime, le nostre condoglianze a chi ha perso una persona cara, a chi ha vissuto la paura della morte, a chi piange, a chi ha dovuto passare la notte nella paura. Rimaniamo insieme con il conforto della compassione e della speranza”.