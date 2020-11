Coronavirus Covid-19: Ue, 100 milioni di aiuti al Mozambico per sanità, scuola e protezioni sociali

L’Europa si mobilita per sostenere il Mozambico nel contesto della crisi economica e sociale generata dalla pandemia Covid-19: la Commissione ha firmato un programma di sostegno al bilancio pari a 100 milioni di euro, fondi che – si legge in una nota di Bruxelles – “aiuteranno a mantenere le funzioni essenziali dello Stato oltre al ritorno sicuro dei bambini a scuola, lo sviluppo di protezioni sociali e la fornitura di servizi sanitari”. Così l’Europa continua a sostenere i Paesi nel mondo che fanno più fatica a fronteggiare la crisi: dall’inizio della pandemia, sono stati mobilitati 170 milioni di euro nell’ambito dell’iniziativa Team Europe. I fondi stanziati per il Mozambico saranno convogliati attraverso la tesoreria nazionale, e il governo potrà così attuare i suoi piani di risposta nei settori dell’istruzione, della salute e della protezione sociale. Il programma prevede anche un servizio di “assistenza tecnica per il monitoraggio governativo delle spese relative al Covid-19” e una collaborazione con la società civile, per rafforzare i processi di responsabilità locale. Secondo le cifre diffuse dall’Oms per la regione africana, a oggi in Mozambico sono stati registrati 13.130 casi di Covid e sono morte 94 persone. A seminare morte, soprattutto nella parte a nord del Paese, sono però le milizie che si proclamano jihadiste e che con i loro ripetuti attacchi hanno ucciso e fatto fuggire migliaia di persone, generando una pesante crisi umanitaria nel Paese.