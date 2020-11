Riviste: in distribuzione il nuovo numero di Migranti-Press. Il primo piano dedicato al “Rapporto Immigrazione”

“Conoscere per comprendere” è il titolo di copertina del nuovo numero di Migranti-Press, la rivista mensile della Fondazione Migrantes, in distribuzione in questi giorni. Il primo piano è dedicato al “Rapporto Immigrazione”, redatto da Caritas Italiana e Fondazione Migrantes mentre l’editoriale invita a “lasciarsi contagiare dal virus della conoscenza”.

Nel numero, spazio alla recente invocazione dedicata ai migranti nelle Litanie lauretane voluta da Papa Francesco e una riflessione su “ascoltare il ‘segno dei tempi’ che stiamo vivendo nella pandemia”, un servizio sulle opere dedicate da don Giampiero Arabia – prematuramente scomparso pochi mesi fa – al mondo migrante, una intervista al giovane studente universitario in Italia Jorge Jiménez Castro dedicata al conflitto colombiano e un servizio sulle tragedie dell’emigrazione italiana nel mondo “per non dimenticare il sacrificio di tanti lavoratori italiani”. E ancora l’esperienza del popolo rom a Scampia di p. Eraldo Cacchione.